27 августа православные верующие чтят память малого библейского пророка Михея.

27 августа православные верующие чтят память "малого" библейского пророка Михея.ИсторияПравославный праздник сегодня посвящен тому самому пророку Михею, который написал знаменитую Книгу пророка Михея. Он жил в Иудее и был современником пророка Исайи. Михей предсказал падение Иудеи из-за грехов ее политических и религиозных деятелей. Пророк просвещал людей, убеждал грешников как можно быстрее встать на путь истинный и говорил о будущем приходе Мессии.ТРАДИЦИИВ народе, зная о том, какой сегодня православный праздник, говорят "Михей-тиховей". 27 августа заканчивается Успенский пост. С этого дня в старину в деревнях наступала пора свадеб. Если парню нравилась девушка, то он спешил свататься, чтобы успеть обвенчаться в этом году. Также в этот день люди начинали готовиться к осени: прятали летние вещи, доставали теплые одежды и старались закончить работу в поле. Часто в этот день покупались обновки, которые потом заговаривались на счастье.Кроме того, в 27-ой день августа издавна почитали каменщиков – к представителям этой важной профессии на Руси относились с особым трепетом и в такой православный праздник, как сегодня, их всегда вспоминали добрым словом.ПРИМЕТЫПравославный праздник сегодня не зря называют Тиховеем. В этот день люди многое могли предсказать по характеру ветра, поэтому специально наблюдали за ним. Если 27 августа разыгралась буря, то сентябрь точно будет ненастным. Если же ветер тихий в этот день, то осень будет теплой и сухой. Северный ветер говорит о богатом урожае ржи, а заря алого цвета – о сильном ветре.Зная, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, не будет лишним и понаблюдать за луной: если на этот день выпадает новолуние, то уже через неделю погода может сильно измениться.ИМЕНИНЫГоворя о том, какой сегодня православный праздник, важно вспомнить и об именинниках этого дня. 27 августа это Николай, Александр, Матвей, Алексей, Владимир, Федор, Василий, Ева, Евдокия, Аркадий.