Изменили статус ради новых возможностей. Депутаты облпарламента единогласно поддержали переименование населённого пункта Ставрово и внесли изменения в административно-территориальное

Изменили статус ради новых возможностей. Депутаты облпарламента единогласно поддержали переименование населённого пункта Ставрово и внесли изменения в административно-территориальное устройство области. Решение приняли быстро, на внеочередном заседании Законодательного Собрания. Оно прошло в дистанционном формате из-за коронавирусных ограничений. Сейчас населённый пункт в Собинском районе называется – городское поселение посёлок Ставрово. Теперь к названию посёлка добавится слово “рабочий”.