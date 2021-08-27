Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заметил, что с весны рейтинг Владимира Зеленского снизился на 2-3%.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заметил, что с весны рейтинг Владимира Зеленского снизился на 2-3%.По словам эксперта, на Украине есть запрос на сильную руку. Мол, авторитарная модель управления нравится людям. Однако такие времена обязательно завершаются кризисом, отметил Бортник. Он напомнил, что бывшие президенты страны Виктор Янукович и Леонид Кучма закончили Майданом.Эксперт обратил внимание, что диктатор находится у власти до тех пор, пока он не прошел пик своей популярности, или не произошел другой кризис. Зеленский, по словам Бортника, еще популярен, однако с мая этого года его рейтинг не растет, а, напротив, снижается.Директор Украинского института анализа и менеджмента политики считает, что парад, который прошел в День Независимости, стабилизирует рейтинг президента, однако не добавит ему баллов. Напомним, в данный момент он составляет примерно 29%, согласно недавнему опросу Центра Разумкова.Ранее "Дни.ру" о грандиозном параде в Киеве. Эксперты считают, что такие траты бюджетных средств не обдуманы и даже могут привести к плачевным последствиям на Украине. Бывший глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Георгий Крючковзаявил, что парад никому не нужен, кроме руководства страны.