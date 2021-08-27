Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России «Коммунарский» для разбирательства доставлено более 20 человек...

«В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы поступило сообщение о том, что в хостеле на улице Адмирала Корнилова происходит нарушение общественного порядка. Между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в потасовку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России «Коммунарский» для разбирательства доставлено более 20 человек.В отношении семи граждан составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», из которых на пятерых также составлены административные протоколы по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Нарушителям судебным органом вынесено решение об административном аресте сроком на 12 суток. Кроме того, решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и об их депортации.Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве.На остальных доставленных граждан составлены административные протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».Пресс-служба УВД по ТиНАО8-926-941-46-57