Являясь материально ответственным лицом, злоумышленник присвоил вверенные ему денежные средства, в размере 2,7 миллиона рублей, после чего уволился и скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в присвоении 2,7 миллионов рублей.Установлено, что в 2018 году фигурант уголовного дела работал в организации на Верхней Сыромятнической улице. Являясь материально ответственным лицом, он присвоил вверенные ему денежные средства, в размере 2,7 миллиона рублей, после чего уволился и скрылся, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.В результате оперативно-розыскных мероприятий в августе текущего года сотрудники уголовного розыска в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего мужчину.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Согласно действующему законодательству, санкции данной статьи предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60