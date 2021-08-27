В групповом раунде Лиги чемпионов 2021/22 футбольный клуб Зенит сыграет с Челси, Ювентусом и Мальме.

Петербургский Зенит в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с лондонским Челси, туринским Ювентусом и шведским Мальме.Челси является действующим победителем турнира, Ювентус занял второе место в прошлом чемпионате Италии, а Мальме в 2020 году выиграл чемпионат Швеции.Зенит, гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский Спартак также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской Бенфикой, проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).