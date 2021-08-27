Дорожная карта уже создана

Переезд Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа в новые помещения будет длиться два года. Окончательно он завершится лишь к концу 2023 года, сообщила на брифинге и.о. директора департамента образования Владимирской области Елена Запруднова.Напомним, 20 августа губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил оперативно проработать вопрос переноса колледжа с улицы Шмидта. По словам Елены Запрудновой, дорожная карта уже есть.Согласно документу, учебные классы разместятся в новом здании, которое будет пристроено к основному, на улице Ленина. Мастерские же переместят в село Кибол Суздальского района.В настоящее время в колледже обучается порядка 600 человек. Переезд, по словам чиновницы, не повлияет на учебный процесс.