Накануне в лесу в Судогодском районе заблудились двое подростков.

Летом и в осенний период граждане чаще выезжают на природу, в том числе для сбора ягод и грибов. Однако многие не задумываются соблюдении элементарных правилах безопасности. Наибольшую обеспокоенность у сотрудников полиции вызывают посещения леса в одиночку детьми и людьми пожилого возраста.Так, 26 августа двое 13-летних жителей Судогодского района отправились в лес за грибами. В какой-то момент они потеряли ориентир. Поняв, что заблудились, подростки не поддались панике и смогли позвонить по телефонам экстренных служб.По тревожному сообщению на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, представители регионального МЧС, администрации и местного лесничества, добровольцы.Во время поисков сотрудник дежурной части ОМВД России по Судогодскому району поддерживал ребят по телефону и задавал уточняющие вопросы, чтобы определить их приблизительное местоположение. Чтобы подростки смогли сориентироваться в лесном массиве, сотрудники двух ведомств подавали сигналы спецтранспорта.В течение часа подростки смогли самостоятельно выйти из леса.Сотрудники полиции и МЧС передали ребят родителям, предварительно проведя с ними профилактическую беседу о правилах безопасности при посещении леса.В текущем году в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 60 сообщений о людях, потерявшихся в природной среде. Поиски двух граждан ведутся до сих пор.Полиция в очередной раз обращается к гражданам с напоминанием о соблюдении элементарных мер предосторожности.Если отправляетесь в лес:- обязательно сообщите своим близким или соседям примерный маршрут и место, в которое собираетесь идти;- возьмите с собой телефон с полным зарядом аккумулятора;- возьмите с собой небольшой запас продуктов, воды, спички, а также лекарства, если вы их употребляете постоянно;- надевайте одежду ярких цветов – это поможет быть заметнее в случае поисковых мероприятий, учитывайте погодные условия и вероятность их ухудшения;- возьмите с собой компас и свисток. В условиях плохой видимости во время тумана можно заблудиться и в знакомых, ранее часто посещаемых местах;Если вы все же заблудились, не поддавайтесь панике - бесцельное метание по лесу может привести к потере сил и еще большей потере ориентира. Спокойно обдумайте ваши дальнейшие действия и способность самостоятельно сориентироваться.В случае экстренной ситуации звоните в полицию по номеру 102 либо в Единую службу спасения по номеру 112 и действуйте, согласно инструкциям сотрудников.