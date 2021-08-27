25 августа состоялось очередное заседание областного штаба по наблюдению за выборами. Эксперты ознакомились с обновленным «золотым стандартом» общественного наблюдения, который будет

25 августа состоялось очередное заседание областного штаба по наблюдению за выборами. Эксперты ознакомились с обновленным «золотым стандартом» общественного наблюдения, который будет использоваться при проведении выборов в сентябре 2021 года. Презентация «стандарта» состоялась 20 августа в Общественной палате РФ. Он представляет собой чек-лист, который облегчает работу наблюдателя, позволяет ему проверить соблюдение всех требований законодательства, а в