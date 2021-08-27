В одном из жилых пятиэтажных домов на улице Мичурина в Екатеринбурге произошёл большой пожар. Эвакуировать всех жильцов не удалось. Инцидент произошёл минувшей ночью. По неустановленным ..

В одном из жилых пятиэтажных домов на улице Мичурина в Екатеринбурге произошёл большой пожар. Эвакуировать всех жильцов не удалось.Инцидент произошёл минувшей ночью. По неустановленным причинам загорелась кровля здания, пламя охватило площадь в почти 800 квадратных метров. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось эвакуировать 65 жителей дома, однако как минимум двое человек сгорели заживо, сообщаетПолностью справиться с огнём удалось лишь к утру. Предварительными версиями возгорания специалисты называют короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать обрушившиеся конструкции, о пострадавших и других погибших не сообщается, передаёт телеканал "".