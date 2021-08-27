27.08.2021

2021-08-27 22:05:04

Прошедшие во Владимирской области дожди сулят хорошую тихую охоту

Установившаяся в регионе дождливая погода порадует любителей тихой охоты. Что ждать грибникам, и куда отправиться в выходные за грибами, расскажет Константин Миронов.



Выдавшееся сухое лето разочаровало любителей тихой охоты. Как в лесу, так и на спонтанных рынка города - тихо. Продавцы заявляют, что после первой волны маслят грибы пошли , но не долгожданные белые или подосиновики , а больше для засолки.



Юрий, продавец грибов:



- Эти грибы засолочные, с Юрьев-Польского района.



- А называются как?



- Они называются, по книжному Подгуздки, а так, в простонародье, называют Подивницами. То есть они любят такие деревья, где растут такие деревья типа Ивы, Берёзки.



Приобрести 7 литров Подивников обойдется примерно в 400 рублей. По мнению Юрия , благородные грибы раньше выходных на рынке не появится. На Центральном Рынке ситуация похожая, но здесь есть Лисички - их собирали в Судогодском районе. Продавцы заявляют, что этот товар почти штучный, поэтому и ценник на них около 350 рублей, примерно за литр.



Ольга Скворцова, продавец грибов:



- В основном сейчас идут лисички, рыжики, и подосиновые. Белые грибы есть. Но белый гриб, он когда первый белый идет он как правило червивый. Плюс еще, то что была эта засуха, теперь с Белыми грибами в этом году беда.



Опытные грибники уже с середины недели прочесывают леса области. Улов небольшой. Попадаются маслята и белые , но совсем плохо с Подберезовиками. Мария Мельниченко считает, что сезон должен только начинается. Девушка советует не увлекаться : в порыве азарта можно положить в корзину и ложный гриб. А всего во владимирских лесах - более сотни видов грибов.



Мария Мельниченко, грибник:



- Лично я опираюсь на свой личный опыт и опыт своих друзей и приятелей при сборе грибов. Могу себя отнести к достаточно опытным грибникам. Кроме того, достаточно часто заглядываю в грибные энциклопедии, либо смотрю в интернете, по фото, чтобы не спутать ложный гриб с настоящим.



Специалисты составили грибную карту 33 региона. Согласно ей , лисички с трудом можно найти в Александровском районе , а за белыми лучше ехать в Вязниковский . Главное, знать места, где грибы находятся в симбиозе с растениями.



Руслан Жуков, старший преподаватель ВЛГУ миколог:



- Нам всем известные шляпочные грибы не могут произрастать без древесных растений. Они образуют специальное сообщество, которое называется Микориза. Поэтому все зависит от растительных сообществ, где эти грибы произрастают. Лето было жаркое и грибница отдыхала - не было плодовых тел. Сейчас грибы только начинаются.



Микологи предупреждают, что грибы могут накапливать в себе тяжелые металлы и опасные соединения, поэтому собирать их нужно вдали от автомобильных дорог и свалок.



Константин Миронов, Илья Хлудов, Андрей Синягин. Вести Владимир.