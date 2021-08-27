27.08.2021

2021-08-27 20:00:06

Ребята из Покрова учатся патриотизму в клубе Миротворец

Больше 35 ребят занимаются в военно-патриотическом клубе "Миротворец" в Покрове. Команда клуба многонациональная. 6 лет назад Сергею Захарикову удалось создать клуб о котором знают за пределами области. Репортаж Веры Куликовой.



- Рукой не зажимай! Веревку рукой не зажимай! Вот! Давай, давай, смелей дави! Еще и еще! Смелее.



Этому курсанту всего 9. Но девочка уже профессионально штурмует высоту. Правда, пока не горную. Азы военной подготовки девчонки и мальчишки постигают в клубе "Миротворец". Его в Покрове создал в 2015-м Сергей Захариков.



Сергей Захариков, руководитель военно-патриотического объединения "Миротворец":



- Занятия проходят каждый день. Это очень сложно. Мы учимся как в школе. Мы учим уставы, мы учим тактико-технические характеристики военной техники. Мы выполняем сложные технические упражнения, марш броски, потому что подготовить защитника Отечества- это непросто надеть на него форму, надо вложить в него волю, силу воли, в него надо вложить дух, его надо обучить. Он должен быть готов пожертвовать собой ради своего товарища, ради своей Родины, ради собственной семьи.



Теперь ребятам из семей, где небольшой достаток, есть куда пойти. Занятия проходят без перерыва на каникулы. В клубе учат стрельбе из мелкокалиберной винтовки, рукопашному бою, прыгать с парашютом. Совершенно бесплатно.



Укладка парашюта- дело ответственное. Василина Крутова- это точно знает. За плечами шестнадцатилетней девушки - уже девять прыжков . Говорит, что благодаря им смогла проверить силу духа. В прошлом году у Василины во время 5-го прыжка отказал парашют.



Василина Крутова, курсант военно-патриотического клуба "Миротворец":



- У меня частично отказал основной парашют, когда я дернула за кольцо основного парашюта,он раскрылся, но не наполнился воздухом, и летела на чем есть! Приземлилась на взлетно- посадочную полосу бетонную. Было очень больно! Потом 6 прыжок было очень страшно, но я все равно прыгнула. Даже пыталась выйти на поток. У меня не получилось, но я попыталась все равно!



В "Миротворце" - Василина третий год. Мечтает поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище.



Василина Крутова, курсант военно-патриотического клуба "Миротворец":



- Армия - такое место, где по настоящему можно реализовать себя , чтобы получить в жизни все!Также проверить себя. На что ты способен!



Стать десантником мечтает и 17-летний Максим Султанов. Пришел в клуб 4 года назад . Научился всему, рассказывает Максим. И не только метко стрелять. Помещение, в котором сейчас занимаются ребята, недавно передала районная администрация. Ремонт они с преподавателями делают сами. Это тоже в жизни пригодится. Но все же цель клуба иная, говорит Максим Султанов.



Максим Султанов, курсант военно-патриотического клуба "Миротворец":



- Любить свою Родину, знать гимн нашей страны! Герб как он выглядит! Что он означает! Дружить, общаться! А еще - владеть своей силой. Применять только в крайних случаях. Ведь клуб называется "Миротворец".



Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.