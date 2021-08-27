Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили микроволновых печей, куда этим летом добавились 14 моделей — от самой простой до ..

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили микроволновых печей, куда этим летом добавились 14 моделей — от самой простой до премиум бытовой техники. Это микроволновки Candy, Gorenje, Ikea, Hotpoint-Ariston, LG, Miele, Panasonic, Samsung и другие. Однозначного фаворита выделить не удалось: каждая микроволновка имеет свои сильные стороны и превосходит конкурентов в одном из показателей, но уступает в других. При этом среди лучших бытовых приборов самая бюджетная микроволновка оказалась в 12 раз дешевле, чем самая дорогая СВЧ-печь.Эксперты исследовали СВЧ-печи по 154 показателям качества и безопасности и оценили их эксплуатационные свойства с помощью 8 тестов на приготовление еды. Например, размораживали полкило замороженного до -20 °C фарша и специальным прибором измеряли его температуру в 21 точке (чтобы установить, сколько времени требуется для равномерной разморозки), жарили тосты и курицу, готовили лазанью и пиццу (для успешного прохождения теста блюдо должно быть равномерно нагретым в шести точках до 80–95 °C), а также проводили испытания по нагреванию воды.Лучшие микроволновки 2021 годаСреди лидеров рейтинга микроволновок, исследованных в 2021 году, совсем небольшая разница в итоговых баллах по эксплуатационным показателям, удобству использования, уровню шума и энергопотреблению. Так, Samsung MC35R8088CC — самая тихая СВЧ-печь, способная действительно до нужной температуры и равномерно разогреть еду. А уже другие микроволновки того же Samsung — MS23K3515AK/EC и MG23F301TAK/EO обеспечат самый быстрый подогрев блюда.Самой бюджетной микроволновкой в ТОП-5 лучших оказался бытовой прибор от шведского бренда Ikea (Tillreda) стоимостью 3 500 рублей — он в 12 раз дешевле, чем самая дорогая СВЧ-печь (Samsung MC35R8088CC) стоимостью 45 000 рублей, а разница в итоговой оценке составила незначительные 0,05 балла.ТОП-5 микроволновокМодельЦена (руб.) *Итоговый балл(max – 5)Samsung MG30T5018CK16 5003,29Samsung MC35R8088CC45 0003,27Ikea Tillreda3 5003,22SamsungMS23K3515AK/EC9 9903,16SamsungMG23F301TAK/EO10 5003,14Исследование Роскачества, 2020-2021*Средние цены интернет-магазиновПо итогам социологического опроса покупателей, которое проводило Роскачество перед исследованием, цена микроволновой печи должна составлять 5 500 рублей. Тогда как цена большинства микроволновок (из 14 исследованных моделей) гораздо дороже (только Ikea Tillreda оказалась дешевле этой средней цены).«Средняя цена новой микроволновки из нашего рейтинга — 15 200 рублей. При этом в премиум-сегменте (с ценой выше 7000) относительно недорогие модели способны конкурировать и даже обходить по качеству более дорогие СВЧ-печи», — отметила начальник отдела международных исследований Марина Боровкова.Рейтинг микроволновок с ценой от 7 000 рублей представлен наКакие параметры учесть при выборе микроволновкиОбъем и мощность микроволновой печи — важные, но, как правило, не влияющие на качество параметры. Печи на 20-23 л и с мощностью 800-1000 Вт хватит для всех базовых задач: от разморозки до приготовления несложных блюд. Одному человеку или небольшой семье незачем переплачивать за объем, поскольку стоимость на более мощные и габаритные печи гораздо выше.Кроме того, стоит присмотреться к внутреннему покрытию камеры. Материал покрытия во многом решит, насколько легко и удобно будет поддерживать микроволновку в чистоте. Эмалевые покрытия легко отмывать и трудно поцарапать губкой. Не менее прочные и покрытия из керамики: они выдерживают более высокую температуру, а вот сталь может быть совсем не просто чистить.Определившись с базовыми критериями, уже можно далее решать, необходимы ли дополнительные опции: гриль, конвекция, сенсорное управление, которые влияют на стоимость микроволновки.Разогревать еду в микроволновке, используя пластиковую тару, опасноМногие разогревают пищу в пластиковых контейнерах, считая, что раз контейнер пищевой, то это безопасно. Однако в пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения, которые мигрируют в пищу при нагревании.Пластиковая тара для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку — пиктограмма микроволновой печи. Далеко не все пищевые контейнеры так маркированы. Поэтому если вы не видите на пластиковой таре этого знака, то лучше всегда перекладывать пищу в стеклянную или керамическую посуду.Впервые исследование микроволновок Роскачество представило в августе 2020 года. Сегодня рейтинг состоит из . Рейтинг продолжит обновляться, пополняясь новыми моделями.