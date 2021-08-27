Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили микроволновых печей, куда этим летом добавились 14 моделей — от самой простой до ..
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили микроволновых печей, куда этим летом добавились 14 моделей — от самой простой до премиум бытовой техники. Это микроволновки Candy, Gorenje, Ikea, Hotpoint-Ariston, LG, Miele, Panasonic, Samsung и другие. Однозначного фаворита выделить не удалось: каждая микроволновка имеет свои сильные стороны и превосходит конкурентов в одном из показателей, но уступает в других. При этом среди лучших бытовых приборов самая бюджетная микроволновка оказалась в 12 раз дешевле, чем самая дорогая СВЧ-печь.
Эксперты исследовали СВЧ-печи по 154 показателям качества и безопасности и оценили их эксплуатационные свойства с помощью 8 тестов на приготовление еды. Например, размораживали полкило замороженного до -20 °C фарша и специальным прибором измеряли его температуру в 21 точке (чтобы установить, сколько времени требуется для равномерной разморозки), жарили тосты и курицу, готовили лазанью и пиццу (для успешного прохождения теста блюдо должно быть равномерно нагретым в шести точках до 80–95 °C), а также проводили испытания по нагреванию воды.
Лучшие микроволновки 2021 года
Среди лидеров рейтинга микроволновок, исследованных в 2021 году, совсем небольшая разница в итоговых баллах по эксплуатационным показателям, удобству использования, уровню шума и энергопотреблению. Так, Samsung MC35R8088CC — самая тихая СВЧ-печь, способная действительно до нужной температуры и равномерно разогреть еду. А уже другие микроволновки того же Samsung — MS23K3515AK/EC и MG23F301TAK/EO обеспечат самый быстрый подогрев блюда.
Самой бюджетной микроволновкой в ТОП-5 лучших оказался бытовой прибор от шведского бренда Ikea (Tillreda) стоимостью 3 500 рублей — он в 12 раз дешевле, чем самая дорогая СВЧ-печь (Samsung MC35R8088CC) стоимостью 45 000 рублей, а разница в итоговой оценке составила незначительные 0,05 балла.
ТОП-5 микроволновок
Модель
Цена (руб.) *
Итоговый балл
(max – 5)
Samsung MG30T5018CK
16 500
3,29
Samsung MC35R8088CC
45 000
3,27
Ikea Tillreda
3 500
3,22
Samsung
MS23K3515AK/EC
9 990
3,16
Samsung
MG23F301TAK/EO
10 500
3,14
Исследование Роскачества, 2020-2021
*Средние цены интернет-магазинов
По итогам социологического опроса покупателей, которое проводило Роскачество перед исследованием, цена микроволновой печи должна составлять 5 500 рублей. Тогда как цена большинства микроволновок (из 14 исследованных моделей) гораздо дороже (только Ikea Tillreda оказалась дешевле этой средней цены).
«Средняя цена новой микроволновки из нашего рейтинга — 15 200 рублей. При этом в премиум-сегменте (с ценой выше 7000) относительно недорогие модели способны конкурировать и даже обходить по качеству более дорогие СВЧ-печи», — отметила начальник отдела международных исследований Марина Боровкова.
Рейтинг микроволновок с ценой от 7 000 рублей представлен на
Какие параметры учесть при выборе микроволновки
Объем и мощность микроволновой печи — важные, но, как правило, не влияющие на качество параметры. Печи на 20-23 л и с мощностью 800-1000 Вт хватит для всех базовых задач: от разморозки до приготовления несложных блюд. Одному человеку или небольшой семье незачем переплачивать за объем, поскольку стоимость на более мощные и габаритные печи гораздо выше.
Кроме того, стоит присмотреться к внутреннему покрытию камеры. Материал покрытия во многом решит, насколько легко и удобно будет поддерживать микроволновку в чистоте. Эмалевые покрытия легко отмывать и трудно поцарапать губкой. Не менее прочные и покрытия из керамики: они выдерживают более высокую температуру, а вот сталь может быть совсем не просто чистить.
Определившись с базовыми критериями, уже можно далее решать, необходимы ли дополнительные опции: гриль, конвекция, сенсорное управление, которые влияют на стоимость микроволновки.
Разогревать еду в микроволновке, используя пластиковую тару, опасно
Многие разогревают пищу в пластиковых контейнерах, считая, что раз контейнер пищевой, то это безопасно. Однако в пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения, которые мигрируют в пищу при нагревании.
Пластиковая тара для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку — пиктограмма микроволновой печи. Далеко не все пищевые контейнеры так маркированы. Поэтому если вы не видите на пластиковой таре этого знака, то лучше всегда перекладывать пищу в стеклянную или керамическую посуду.
Впервые исследование микроволновок Роскачество представило в августе 2020 года. Сегодня рейтинг состоит из . Рейтинг продолжит обновляться, пополняясь новыми моделями.