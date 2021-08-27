Женщина из Липецкой области рассекла своему мужу голову тарелкой в ходе ссоры. Поводом для неё стала ревность супруга. Семейная пара распивала спиртное в одном из поселений Становлянского ..

Женщина из Липецкой области рассекла своему мужу голову тарелкой в ходе ссоры. Поводом для неё стала ревность супруга.Семейная пара распивала спиртное в одном из поселений Становлянского района в присутствии бывшего партнёра жительницы. В какой-то момент муж приревновал к нему свою жену и начал кричать, после чего женщина не выдержала эмоций и пробила ему голову тарелкой. Мужчине потребовалась экстренная медицинская помощь. Несмотря на то, что он не получил тяжёлых травм, инцидентом заинтересовались следователи, которые возбудили в отношении липчанки уголовное дело, сообщает