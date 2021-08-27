«Ростелеком» назвал самые популярные по количеству авторизованных пользователей и исходящему трафику точки бесплатного Wi-Fi-доступа во Владимирской области за год. На три точки в Суздале — ..

«Ростелеком» назвал самые популярные по количеству авторизованных пользователей и исходящему трафику точки бесплатного Wi-Fi-доступа во Владимирской области за год. На три точки в Суздале — на улицах Кремлевской и Васильевской и торговой площади Кремля — в среднем приходилось 265 пользователей и 870 Гб входящего трафика ежемесячно.«Ростелеком» начал строить публичные сети Wi-Fi в конце 2017 года. Первые шесть зон бесшовного Wi-Fi были подключены в местах культурно-туристической значимости Суздаля. В рамках программы «Безопасный город» в 2019 году во Владимире установлено семь базовых станций бесплатного Wi-Fi, обеспечивающих беспроводное подключение на скорости до 10 Мбит/с. И еще две точки установлены на Советской площади в Петушках. Проект реализован на базе коммерческого сервиса компании «Управляемый Wi-Fi», который предназначен для торговых центров, мест проведения массовых мероприятий, где необходимо подключить одновременно большое количество пользователей.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы живем в век информационных технологий, а значит, информация сейчас является самым драгоценным ресурсом на планете. Ежегодный рост трафика наших 15 бесплатных точек Wi-Fi в области — еще одно подтверждение этому. Не только владимирцы, но и гости с удовольствием общаются благодаря бесплатной сети передачи данных от ”Ростелекома”. Уже сложились явные лидеры – это Wi-Fi-точки Суздаля. Только за семь месяцев текущего года пользователи скачали свыше четырех терабайт информации, что сопоставимо с 18 тысячами книг!».Виталий Пшенюк, пользователь услуги, г. Владимир:«Я – коренной владимирец и точками Wi-Fi по городу не пользуюсь: нет такой необходимости. Но недавно принимали у себя гостей. Гуляли с ними по Владимиру и Суздалю, показывали окрестности, были на экскурсиях. Знакомые всё фотографировали и сразу выкладывали снимки в социальные сети. И всё благодаря быстрому и бесплатному интернету. Сам удивился, сколько у нас таких удобных интернет-зон в городе».Услуга «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» — это решение для организации беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сервис включает возможность управления настройками беспроводной сети и политик доступа, кастомизации приветственной веб-страницы, размещения рекламной информации. Клиенты получает возможность собирать и анализировать статистику. Управление услугой производится в личном кабинете.Получить информацию об услуге можно на «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.