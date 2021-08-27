По результатам служебной проверки сотрудник уволен из ОВД по отрицательным основаниям....

Оперативниками отдела собственной безопасности УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО, совершивший противоправное деяние.Установлено, что в мае текущего года инспектор сфотографировал водительское удостоверение участника дорожного движения, допустившего грубое нарушение ПДД. В дальнейшем он передал это фото третьим лицам за денежное вознаграждение.По результатам служебной проверки сотрудник уволен из ОВД по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, где по ним возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве