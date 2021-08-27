Водители, игнорирующие требования ПДД о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопансоти, привлечены к ответственности.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели совместное рейдовое мероприятие с представителями народной дружины. Цель мероприятия – выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, обязывающих использовать специальные детские удерживающие устройства и ремни безопасности.За несколько часов сотрудники полиции проверили несколько десятков автомобилей, в которых находились юные пассажиры.Стоит отметить, что большинство водителей соблюдают требования ПДД. Однако, остаются и те, кто их игнорирует.В ходе рейда три автолюбителя были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, еще 11 водителей и пассажиров транспортных средств привлечены к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ.При составлении административных материалов сотрудники полиции напомнили правонарушителям, что маленький пассажир – это большая ответственность, а игнорирование требований безопасности может привести к печальным последствиям.