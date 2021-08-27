Киношники делают ремонт там, где нельзя.

Киношники делают ремонт там, где нельзя.Для американской компании Netflix в Калужской области снимаютсериал "Анна К". В ленте по мотивам романа Льва Толстого "АннаКаренина" работают Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.Творческий коллектив сериала "Анна К" обвинили в уничтожении объекта культурного и исторического наследия известного как "ДачаМорозовой". По данным общественной организации ВООПИиК, съемочная группанезаконно изменила внешний облик здания во время подготовки к съемкам.Киношники демонтировали оригинальные оконные рамы, снялипаркет, двери отштукатурили, выкрасили фасад в другой цвет, использовали монтажнуюпену и бетон. Создатели картины "Анна К" не получали разрешения напроведение ремонтных работ в здании. Режиссеру давали добро только насъемки.Общественники уже написали заявление в полицию. Члены ВООПИиКсчитают, что создатели серила совершили акт вандализма.Накануне все строительные работы в усадьбе были прекращены. Междутем в задании отсутствуют двери и окна, что грозит разрушением его внутреннегоубранства. Правоохранительные органы уже начали проверку.Добавим, Усадьбы Турлики или "Дача Морозовой"построена во второй половине XIX века. С начала XX века она принадлежала МаргаритеМорозовой – вдове известного мецената.