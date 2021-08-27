Киношники делают ремонт там, где нельзя.
Киношники делают ремонт там, где нельзя.
Для американской компании Netflix в Калужской области снимают
сериал "Анна К". В ленте по мотивам романа Льва Толстого "Анна
Каренина" работают Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.
Творческий коллектив сериала "Анна К" обвинили в уничтожении объекта культурного и исторического наследия известного как "Дача
Морозовой". По данным общественной организации ВООПИиК, съемочная группа
незаконно изменила внешний облик здания во время подготовки к съемкам.
Киношники демонтировали оригинальные оконные рамы, сняли
паркет, двери отштукатурили, выкрасили фасад в другой цвет, использовали монтажную
пену и бетон. Создатели картины "Анна К" не получали разрешения на
проведение ремонтных работ в здании. Режиссеру давали добро только на
съемки.
Общественники уже написали заявление в полицию. Члены ВООПИиК
считают, что создатели серила совершили акт вандализма.
Накануне все строительные работы в усадьбе были прекращены. Между
тем в задании отсутствуют двери и окна, что грозит разрушением его внутреннего
убранства. Правоохранительные органы уже начали проверку.
Добавим, Усадьбы Турлики или "Дача Морозовой"
построена во второй половине XIX века. С начала XX века она принадлежала Маргарите
Морозовой – вдове известного мецената.