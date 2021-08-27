27.08.2021

2021-08-27 10:30:05

Средневековая история Владимира раскрывается археологам на раскопках в Манежном тупике

Вислая актовая печать Успенского собора и уникальный участок оборонительных укреплений. Волжская экспедиция Института археологии Российской Академии Наук подарила учёным яркие открытия. О раскопках в Манежном тупике Владимира - Мария Платанюк.



Перед глазами - средневековье. Разрез владимирского оборонительного вала: первый, научный, полный. По словам археолога Сергея Милованова, участок древо-земляных укреплений стал сюрпризом. Его обнаружили до начала раскопок, после сноса гаражей в Манежном тупике. Вал располагался за стенами зданий вдоль левого берега Лыбеди. Сейчас учёные дошли до середины исторической рукотворной насыпи. В которой - история фортификации со времён Андрея Боголюбского.



Сергей Милованов, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук:



- С одной стороны, кажется, что это некий сюрреалистический пейзаж, выполненный из красок жёлтого и коричневого оттенка. Но за каждой из этих прослоек - отдельный период строительства. Мы видим вот такую тоненькую вертикальную прослойку. Это остатки городен - деревянных конструкций, взаимосвязанных срубов, наполненных грунтом, которые составляли основу деревянной крепостной стены эпохи средневековья.



Помимо укреплений древней столицы, учёным удалось исследовать и усадебную застройку средневекового Владимира. Раскопки - они охранные, на месте будущего современного строительства - позволили изучить большие площади усадеб, оценить их структуру. Учёные предполагают, что здесь жили профессиональные воины и их семьи.



Мария Платанюк, специальный корреспондент:



- Эта средневековая яма или подполье - главное свидетельство того, что много столетий назад здесь стояли дома. И таких ям в Манежном тупике множество. Впечатляет и общая площадь раскопа - почти 3 тысячи квадратных метров. Этот участок Владимира исследуется впервые.



В Манежном тупике работают школьники и студенты. Александр Рубцов на раскопе провёл всё лето. Говорит, это возможность стать немного ближе "к истории".



Александр Рубцов, участник раскопок, студент:



- Находил пару бусинок стеклянных. Также ножи. Медная рукоятка ножа, серебряная бляшка ремня.



В раскопе уже найдено 800 артефактов 12-14 столетий. Керамика, остеологический материал. Но особое внимание - индивидуальным находкам. Предметы вооружения, быта, украшения. Височные кольца перстень, стеклянные браслеты. Древний янтарь. Осколок амфоры, предположительно, с берегов Эгейского или Мраморного моря.



Николай Баранов, сотрудник Института археологии Российской академии наук:



- Бронебойный наконечник стрелы, шпора - для управления конём... Одна из уникальных находок - вислая печать свинцовая. На одной стороне изображено Успение Пресвятой Богородицы - христианский сюжет. А на другой надпись - Иисус Христос Царь Славы.



Таких вислых актовых печатей на всю страну - единицы. Эта напрямую связана с главным храмом владимирской земли.



Сергей Милованов, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук:



- Подобные печати определяются исследователями как печати Успенского кафедрального собора, который выполнял и административно-хозяйственные функции, был крупным землевладельцем.



Завершить раскопки надеются в октябре. Главное, чтобы погода благоволила. По словам учёных, результаты, бесспорно, откроют новую главу в средневековой топографии и археологии Владимира на Клязьме.



Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".