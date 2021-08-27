Возвращаясь домой в вечернее время на автомобиле такси, заявитель забыл в салоне свою сумку, пропажу которой обнаружил не сразу. Водитель, вместо того чтобы вернуть забытое, распорядился им по своему усмотрению...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Нагатино-Садовники совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 44-летнего водителя такси, подозреваемого в краже у пассажира.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники с заявлением о краже обратился житель столицы.Предварительно установлено, что выйдя из автомобиля, мужчина обнаружил пропажу своей сумки, в которой находились ноутбук, документы и денежные средства. Ущерб составил более 1,4 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний приезжий – водитель такси.Как установили стражи порядка, возвращаясь домой в вечернее время на автомобиле такси, заявитель забыл в салоне свою сумку, пропажу которой обнаружил не сразу. Водитель, вместо того чтобы вернуть забытое, распорядился им по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний совершенных на территории столицы.Пресс- УВД по ЮАО(495) 734-61-22