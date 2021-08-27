Курение стало причиной пожара, на котором погиб мужчина. В районе часа ночи 27 августа в поселке Бавлены Кольчугинского района загорелась квартира двухэтажного дома. С последнего этажа

Курение стало причиной пожара, на котором погиб мужчина. В районе часа ночи 27 августа в поселке Бавлены Кольчугинского района загорелась квартира двухэтажного дома. С последнего этажа пожарные эвакуировали двоих человек. В квартире, где произошло возгорание, было найдено тело хозяина. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На пожаре был обнаружен погибший мужчина 1988 года рождения. По