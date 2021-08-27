В Коврове у 43-летнего мужчины знакомый украл в баре телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Потерпевший рассказал полицейским, что накануне вечером в одном из ..

В Коврове у 43-летнего мужчины знакомый украл в баре телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Потерпевший рассказал полицейским, что накануне вечером в одном из местных увеселительных заведений он познакомился с парнем, с которым в последствии сидел за одним столиком. В какой момент пропал сотовый телефон - заявитель не заметил.Сумма причиненного ущерба составила 18 900 рублей.Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.«Безработный ковровчанин воспользовался моментом, когда потерпевший отвлекся, и совершил преступление», - пояснили в полиции.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража».