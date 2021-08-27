Обвиняемый признал свою вину и даже раскаялся. Сейчас он арестован.

В Коврове мужчину обвиняют в покушении на убийство соседа. Он пытался зарубить 42-летнего пострадавшего топором.По версии следствия, 22 августа около 17 часов между соседями на бытовой почве произошла ссора. Подозреваемый нанёс потерпевшему два удара топором по голове.«Увидев, что из дома выбежала его жена с ребёнком на руках, злоумышленник прекратил избиение. Жизнь мужчины спасла подоспевшая вовремя бригада скорой помощи», - поделились подробностями инцидента в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Обвиняемый признал свою вину и даже раскаялся. Сейчас он арестован. Расследование уголовного дела продолжается.