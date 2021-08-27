Поставщик затянул с поставкой техники.

В Коврове после вмешательства прокуратуры школы оснастили компьютерами.По результатам электронного аукциона в мае года между учебными заведениями города и ОООшкой заключены контракты на поставку офисной техники. Согласно документам, поставщик должен был привезти ПК в течение 30 дней с даты заключения соглашения. При этом к 27 июля компьютеры в учреждениях так и не появились.«Генеральному директору компании-подрядчика внесено представление. Возбуждено пять административных дел. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.Компьютерная техника поставлена в учебные заведения.