18 человек искали заблудившихся в лесу детей. 26 августа спасатели МЧС получили тревожный сигнал: в районе деревни Стариково Судогодского района заблудились двое 13-летних несовершеннолетних.

18 человек искали заблудившихся в лесу детей. 26 августа спасатели МЧС получили тревожный сигнал: в районе деревни Стариково Судогодского района заблудились двое 13-летних несовершеннолетних. С собой подростки взяли мобильные телефоны, они позвонили на 112 и постоянно поддерживали связь с диспетчером. В район поиска прибыли полицейские, лесники, чиновники, добровольцы, а также сотрудники МЧС. Всего к поискам