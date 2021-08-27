Участники форума пришли к выводу, что городам
высокого научного и технологического потенциала нужны системные программы
развития.
Участники форума пришли к выводу, что городам
высокого научного и технологического потенциала нужны системные программы
развития.
25-26 августа в
российский столице прошел уже традиционный форум городов, организованный ГК
"Росатом". На пятом съезде участники говорили не только о городах, связанных с
атомной промышленностью, но и о населенных пунктах, находящихся в зоне
ответственность крупных российских компаний: ПАО "Норникель", ОАО "РЖД", ПАО "Северсталь", ГК "Роскосмос", ГК "Ростех".
Организаторы
пригласили к участию всех заинтересованных лиц. В Москве собрались не только
представители компаний, но и главы городов, представители местного бизнесы,
сотрудники региональных и федеральных органов власти, члены экспертного
сообщества. В рамках форума обсуждались вопросы по пяти направлениям: здоровье,
инфраструктура, местные сообщества, образование и культура.
Важная проблема,
на которую обратили внимание участники форума – разрыв между развитием
технологий и конкурентоспособностью городской инфраструктуры, приводящий к
оттоку населения и осложняющий привлечение новых кадров. Очевидно, что города с
высоким научно-техническим потенциалом – это точки развития науки и целых промышленных
отраслей.
Меж тем, на
сегодняшний день обозначенная проблема мешает их развитию. Ситуацию усугубляет
и тот факт, что действующая в РФ законодательная база не позволяет
госкорпорациям и бизнесу, в чьей зоне ответственности находятся города,
полноценно участвовать в их развитии.
О вызовах,
стоящих перед наукоградами, говорил и первый заместитель руководителя
Администрации президента РФ, глава Наблюдательного совета ГК "Росатом" Сергей
Кириенко. Он отметил, что конкурировать по комфорту городской среды нужно не с
соседними городами, а с лучшими мировыми столицами. Политик выступил на пленарном
заседании "Стратегия Центра: базис диверсификации – устойчивость территорий особого
государственного значения" на базе Аналитического центра Правительства РФ.
"Это большой
вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся
творческий и организационный потенциал. Работа должна вестись совместно с
городами, крупнейшими российскими компаниями и органами власти России", –
подчеркнул Кириенко.
Отметим, что
сегодня "Ростатом" активно взаимодействует сразу с 26 городами, где действует
предприятия атомной сферы. Фактически под патронажем госкорпорации находятся
два миллиона человек, населяющих эти муниципальные образования. Генеральный
директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев рассказал участникам форума, как улучшить
российские города:
"В каждом нашем
городе есть свои точки роста, будь то уникальная среда для отдыха, местный
театр, спорт или предпринимательство. Задача форума – стать клубом лучших
практик городов. Но также мы должны заглянуть в будущее и понять, что нужно
сделать сегодня, чтобы через 10 лет наши города стали на порядок лучше. Мы
должны умножить лучшие практики, которые уже существуют в городах, на лучшие
технологии, которыми обладаем мы и другие корпорации".
Он также
напомнил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин поддержал проект
Большой Саров, направленный на развитие закрытого атомного города Саров. По
словам Лихачева, там уже открывается филиал МГУ, а в скором времени может
появиться научный центр мирового уровня. Сегодня компания обсуждает идеи по
развитию и других городов. Однако, как заметил глава "Ростатома", при всей
личной ответственности госкорпорации также нужна поддержка властей, в том
числе, губернаторов. Лихачев обратил внимание, что системное развитие городов
потребует изменений законодательства.
Директор департамента
по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей Полосин обратил внимание
участников, что около 10% населения России живет в городах особого
национального значения, входящий в зону ответственности госкомпании.
"Развитие наших
технологий, значительное увеличение жизненного цикла наших объектов формулирует
перед нами серьёзную задачу: обеспечить производство на весь период работы
квалифицированными сотрудниками и, что очень важно, обеспечить для них
комфортные условия для жизни и самореализации", – отметил Полосин.
Первый
заместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров подчеркнул, что решение внедрить в
атомных городах формат ТОСЭР дало позитивные результаты. Сегодня в восьми
городах "Росатома" созданы ТОСЭР, где работают 54 компании с объемом инвестиций
более семи миллиардов рублей.
Он также отметил,
что дополнительным стимулом для развития атомных городов стало решение о
консолидированной группе налогоплательщиков. Введение данной нормы дает
"Росатому" возможность перераспределять свои налоговые платежи в пользу
регионов присутствия. Меж тем, данный механизм в рамках действующих законов
перестанет работать уже в 2023 году. Первый замглавы "Росатома" призвал
представителей власти обратить внимание на этот вопрос и сохранить в законе
механизмы поддержки городов присутствия атомной отрасли.
Президент МАКО,
член Общественной палаты Ольга Голышенкова подчеркнула, что пятый форум городов
стал уникальным, потому что задолго до его начала корпорации, участвовавшие в съезде,
вместе начали прорабатывать лучшие практики и ключевые решения, которые нужны
для развития городов.
"Мы увидели, как
успешные проекты городов особого значения с высоким научно-технологическим
потенциалом могут быть тиражированы и масштабированы на федеральном уровне. Но
нам нужен не только банк идей и лучших практик. Нужно также на федеральном
уровне выработать общегосударственную политику, как работать с городами,
которые, имея около 12% населения в своем периметре, дают более 50%
высокотехнологичной продукции. Возможно, стоит рассмотреть вариант госпрограммы
и особых мер, которые нужно предпринять нам всем для развития таких городов,
так как мы заинтересованы в развитии всей страны", – подчеркнула Голышенкова.