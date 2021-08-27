Участники форума пришли к выводу, что городам высокого научного и технологического потенциала нужны системные программы развития.

Участники форума пришли к выводу, что городамвысокого научного и технологического потенциала нужны системные программыразвития.25-26 августа вроссийский столице прошел уже традиционный форум городов, организованный ГК"Росатом". На пятом съезде участники говорили не только о городах, связанных сатомной промышленностью, но и о населенных пунктах, находящихся в зонеответственность крупных российских компаний: ПАО "Норникель", ОАО "РЖД", ПАО "Северсталь", ГК "Роскосмос", ГК "Ростех".Организаторыпригласили к участию всех заинтересованных лиц. В Москве собрались не толькопредставители компаний, но и главы городов, представители местного бизнесы,сотрудники региональных и федеральных органов власти, члены экспертногосообщества. В рамках форума обсуждались вопросы по пяти направлениям: здоровье,инфраструктура, местные сообщества, образование и культура.Важная проблема,на которую обратили внимание участники форума – разрыв между развитиемтехнологий и конкурентоспособностью городской инфраструктуры, приводящий коттоку населения и осложняющий привлечение новых кадров. Очевидно, что города свысоким научно-техническим потенциалом – это точки развития науки и целых промышленныхотраслей.Меж тем, насегодняшний день обозначенная проблема мешает их развитию. Ситуацию усугубляети тот факт, что действующая в РФ законодательная база не позволяетгоскорпорациям и бизнесу, в чьей зоне ответственности находятся города,полноценно участвовать в их развитии.О вызовах,стоящих перед наукоградами, говорил и первый заместитель руководителяАдминистрации президента РФ, глава Наблюдательного совета ГК "Росатом" СергейКириенко. Он отметил, что конкурировать по комфорту городской среды нужно не ссоседними городами, а с лучшими мировыми столицами. Политик выступил на пленарномзаседании "Стратегия Центра: базис диверсификации – устойчивость территорий особогогосударственного значения" на базе Аналитического центра Правительства РФ."Это большойвызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийсятворческий и организационный потенциал. Работа должна вестись совместно сгородами, крупнейшими российскими компаниями и органами власти России", –подчеркнул Кириенко.Отметим, чтосегодня "Ростатом" активно взаимодействует сразу с 26 городами, где действуетпредприятия атомной сферы. Фактически под патронажем госкорпорации находятсядва миллиона человек, населяющих эти муниципальные образования. Генеральныйдиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев рассказал участникам форума, как улучшитьроссийские города:"В каждом нашемгороде есть свои точки роста, будь то уникальная среда для отдыха, местныйтеатр, спорт или предпринимательство. Задача форума – стать клубом лучшихпрактик городов. Но также мы должны заглянуть в будущее и понять, что нужносделать сегодня, чтобы через 10 лет наши города стали на порядок лучше. Мыдолжны умножить лучшие практики, которые уже существуют в городах, на лучшиетехнологии, которыми обладаем мы и другие корпорации".Он такженапомнил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин поддержал проектБольшой Саров, направленный на развитие закрытого атомного города Саров. Пословам Лихачева, там уже открывается филиал МГУ, а в скором времени можетпоявиться научный центр мирового уровня. Сегодня компания обсуждает идеи поразвитию и других городов. Однако, как заметил глава "Ростатома", при всейличной ответственности госкорпорации также нужна поддержка властей, в томчисле, губернаторов. Лихачев обратил внимание, что системное развитие городовпотребует изменений законодательства.Директор департаментапо взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей Полосин обратил вниманиеучастников, что около 10% населения России живет в городах особогонационального значения, входящий в зону ответственности госкомпании."Развитие нашихтехнологий, значительное увеличение жизненного цикла наших объектов формулируетперед нами серьёзную задачу: обеспечить производство на весь период работыквалифицированными сотрудниками и, что очень важно, обеспечить для нихкомфортные условия для жизни и самореализации", – отметил Полосин.Первыйзаместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров подчеркнул, что решение внедрить ватомных городах формат ТОСЭР дало позитивные результаты. Сегодня в восьмигородах "Росатома" созданы ТОСЭР, где работают 54 компании с объемом инвестицийболее семи миллиардов рублей.Он также отметил,что дополнительным стимулом для развития атомных городов стало решение оконсолидированной группе налогоплательщиков. Введение данной нормы дает"Росатому" возможность перераспределять свои налоговые платежи в пользурегионов присутствия. Меж тем, данный механизм в рамках действующих законовперестанет работать уже в 2023 году. Первый замглавы "Росатома" призвалпредставителей власти обратить внимание на этот вопрос и сохранить в законемеханизмы поддержки городов присутствия атомной отрасли.Президент МАКО,член Общественной палаты Ольга Голышенкова подчеркнула, что пятый форум городовстал уникальным, потому что задолго до его начала корпорации, участвовавшие в съезде,вместе начали прорабатывать лучшие практики и ключевые решения, которые нужныдля развития городов."Мы увидели, какуспешные проекты городов особого значения с высоким научно-технологическимпотенциалом могут быть тиражированы и масштабированы на федеральном уровне. Нонам нужен не только банк идей и лучших практик. Нужно также на федеральномуровне выработать общегосударственную политику, как работать с городами,которые, имея около 12% населения в своем периметре, дают более 50%высокотехнологичной продукции. Возможно, стоит рассмотреть вариант госпрограммыи особых мер, которые нужно предпринять нам всем для развития таких городов,так как мы заинтересованы в развитии всей страны", – подчеркнула Голышенкова.