27.08.2021

2021-08-27 17:05:05

В Муроме под колеса машины попали девочка и ее собака

Авария произошла 26 августа в 17.35 в Муроме, в районе дома №38а по Радиозаводскому шоссе.



Водитель автомобиля Митсубиси, мужчина 1972 года рождения, наехал на 11-летнюю девочку. На дороге ребенок оказался по вине своего четвероногого любимца. Девочка держала на поводке крупную собаку, пёс рванул на дорогу и потащил за собой свою несовершеннолетнюю хозяйку. Благодаря реакции водителя тяжелых травм удалось избежать: и у девочки, и у её питомца отмечены ушибы и ссадины, сообщает Муром24.



Фото: pexels.com