Оперативный штаб обнародовал свежую статистику, показывающую динамику распространения коронавируса в России за минувшие сутки.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику, показывающую динамику распространения коронавируса в России за минувшие сутки.За минувшие сутки в официальная статистика в России пополнилась 19 509 случаями заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за этот же срок пациентов оценивается в 19 217 человек. Также сообщается о 798 летальных исходов.Больше всего заражений зарегистрировано в Москве – 1509 случаев. В Санкт-Петербурге, который расположился на втором месте этого антирейтинга, их 1395. Московская область, занявшая третью строчку, отчиталась о 786 заболевших ковидом.За все время наблюдений в России было выявлено 6 844 049 случаев коронавируса. При этом число полностью выздоровевших человек составляет 6 112 035. Кроме того, в официальную статистику попали данные о 180 041 летальном исходе.Отметим, эксперты поговаривают о вероятности новой волны заражений коронавирусом. Прошлую удалось побороть благодаря своевременно принятым мерам, в числе которых – активная кампания по вакцинации.Прививки от коронавируса помогают сильно снизить число заражений в общем, а также защищают тех, кто их сделал, от тяжелого течения болезни.