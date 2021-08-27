Подозреваемого арестовали. Он признался в совершении преступления.

В Вязниках 51-летний мужчина зарезал по пьяни своего знакомого. Против душегуба завели уголовное дело.После совершения преступления убийца лёг спать. Спустя несколько дней он позвонил в полицию и заявил о том, что нашёл труп товарища. Однако обмануть следователей не получилось.Выяснилось, что убийство произошло 19 августа. Труп собутыльника вязниковец оставил в квартире, а сам вернулся домой, снял одежду и выкинул её в мусорку. На третий день обвиняемый отправился на место убийства. Избавившись от рукоятки ножа, он решил скрыть улики.«Благодаря грамотно выбранной тактике и качественно проведённым следственным действиям преступника удалось изобличить», - пояснили в Следственном комитете.Подозреваемого арестовали. Он признался в совершении преступления.