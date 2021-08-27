На 51-летнего вязниковца завели уголовное дело за убийство. По версии следствия, 19 августа двое друзей распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились. Один из них взялся за

На 51-летнего вязниковца завели уголовное дело за убийство. По версии следствия, 19 августа двое друзей распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились. Один из них взялся за нож и ударил товарища в область шеи и сердца. После этого он помыл нож с моющим средством и просто лег спать. Утром обвиняемый подошел к приятелю, осознал,