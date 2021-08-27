С ходом реализации инвестпроектов ознакомился губернатор Владимирской области.

Владимир Сипягин в рамках визита в Юрьев-Польский район встретился с создателем мини-тепличного комплекса Алексеем Федуловым. Молодой фермер реализует интересный проект в селе Кузьмадино.Он продал бизнес во Владимире и вернулся на малую родину ради выращивания зелени методом гидропоники. Предприниматель получил поддержку по программе «Агростартап».«На средства гранта в размере 2,65 млн рублей закупоено специальное оборудование, светодиодные лампы, лотки, стеллажи, система очистки воды, блоки питания, моноблок охлаждения, растворный узел», - пояснили в пресс-службе губернатора.Производственные мощности предприятия составляют более одной тонны зелени в месяц. Выход на полную мощность в три тонны зелени планируется уже в следующем году. Дважды в неделю продукция отгружается одной из ресторанных сетей столицы.Ещё один интересный инвестпроект реализуется в селе Варварино: «Малина в шоке» от АО «Владимирский хлебокомбинат».Предприниматели создают производство по заморозке ягод, а также приготовлению конфитюров и начинок из замороженного сырья. В 2018 году была проведена экспериментальная посадка 15 сортов малины и 15 сортов смородины. С 2019 года ежегодно увеличиваются площади посадок. В дальнейшем здесь появится завод по переработке ягод.