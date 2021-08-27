Жительница увеличила площадь своего жилья за счёт общедомового имущества.
Владимирский областной суд отказался узаконить перепланировку квартиры в региональной столице. Жительница Владимира подала иск к управлению архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов мэрии.
В жилье она демонтировала окна между лоджией и кухней, а также между лоджией и комнатой. Ремонт был выполнен с учётом строительных норм.
Октябрьский районный суд разрешил оставить перепланировку, по той причине, что она не создаёт угрозу жизни и здоровья жильцов. Однако управляющая компания оспорила решение. Коллегия по гражданским делам отменила вердикт суда первой инстанции.
Площадь лоджии не является жилым помещением, а относится к общему имуществу многоквартирного дома. Следовательно, все собственники квартир должны дать разрешение на реконструкцию квадратных метров.
В нашем случае за счёт демонтажа оконных блоков хозяйка помещений увеличила площадь квартиры за счёт общедомового имущества. Согласия владельцев МКД у неё нет, поэтому в перепланировке было отказано.