Жительница увеличила площадь своего жилья за счёт общедомового имущества.

Владимирский областной суд отказался узаконить перепланировку квартиры в региональной столице. Жительница Владимира подала иск к управлению архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов мэрии.В жилье она демонтировала окна между лоджией и кухней, а также между лоджией и комнатой. Ремонт был выполнен с учётом строительных норм.Октябрьский районный суд разрешил оставить перепланировку, по той причине, что она не создаёт угрозу жизни и здоровья жильцов. Однако управляющая компания оспорила решение. Коллегия по гражданским делам отменила вердикт суда первой инстанции.Площадь лоджии не является жилым помещением, а относится к общему имуществу многоквартирного дома. Следовательно, все собственники квартир должны дать разрешение на реконструкцию квадратных метров.В нашем случае за счёт демонтажа оконных блоков хозяйка помещений увеличила площадь квартиры за счёт общедомового имущества. Согласия владельцев МКД у неё нет, поэтому в перепланировке было отказано.