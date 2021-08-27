Против неё возбудили уголовное дело.

Во Владимире 21-летняя местная жительница фиктивно прописала у себя 32 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.При проведении профилактических мероприятий участковый выявил случаи липовой регистрации иностранных граждан.«В период с 22 июня по 22 июля девушка оформила 32 уведомления о прибытии иностранцев. Реального намерения предоставить гастарбайтерам жильё у неё не было», - уточнили в полиции.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.