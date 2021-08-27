Исследования ведутся за улицей Гагарина в Манежном тупике.

Во Владимире Институт археологии Российской Академии наук приступил к масштабным археологическим раскопкам на площади 3000 квадратных метров. Исследования ведутся за улицей Гагарина в Манежном тупике.Здесь после сноса гаражей нашли остатки оборонительных валов средневекового города середины XII века.«Культурные слои эпохи Андрея Боголюбского хорошо сохранились. Они помогут пролить свет на расположение усадеб в то время», - поделился археолог Сергей Милованов.Историки уже нашли на территории несколько ценных предметов старины: шпоры, украшения, браслеты и оружие. Одна из наиболее интересных находок – это свинцовая печать с изображением креста и Успения Богородицы.Раскопки в Манежном тупике продлятся до начала октября.