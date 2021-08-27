За неделю обследовано 40 автобусов и троллейбусов.

Чиновники мэрии вместе с полицией продолжают проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За неделю обследовано 40 автобусов и троллейбусов.«Экипажи во время работы использовали маски. С пассажирами, которые ехали без СИЗ, проведены профилактические беседы. Составлен один протокол об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе мэрии.Напомним, что для граждан штраф за нарушение масочного режима составляет от 1000 до 30 тысяч рублей. При этом должностные лица рискуют получить от 10 до 50 тысяч, ИП - 30 до 50 тысяч, для юрлиц предусмотрены санкции в размере от 100 до 300 тысяч рублей.