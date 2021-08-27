В основном деликатес продают в московские супермаркеты.

Во Владимирской области ежегодно выращивают по 40 тысяч осетров. Рыбы обитают в водоёме площадью 10 тысяч квадратных метров, объемом 20 тысяч кубометров воды, что сравнимо с размерами пятью бассейнов.Как рассказали во Владимирстате, на ферме живёт 15 тысяч мальков веслоноса. Особям не нужен специальный корм, что упрощает их содержание. Они могут достигать веса в 90 килограммов. На продажу идут трёхкилограммовые рыбы. В основном деликатес продают в московские супермаркеты.