Теперь это будет зависеть от возраста посетителей

Во Владимирской области изменен порядок пропуска на массовые мероприятия, проводимые на улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.Теперь это будет зависеть от возраста посетителей. Так, люди, которым уже исполнилось 18 лет, при входе на мероприятие должны показать сертификат прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест (сделанный не ранее чем за три дня).Несовершеннолетних будут пропускать, если термометр на входе не выявит повышенную температуру тела. Кроме того, подростки должны использовать маски в течение всего мероприятия.Напоминаем, что в настоящее время в регионе запрещено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение — мероприятия на открытом воздухе, проводимые на ограждённой территории.