27.08.2021

2021-08-27 21:05:04

Во Владимирской области лежат с коронавирусом в больницах 1083 человека

В медорганизациях региона действуют 1692 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



64 процента из них занято (1083), свободны 609 коек.



44439 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 153 человека.



За период наблюдения в области отмечено 1665 летальных случаев