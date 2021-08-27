Аграриям компенсируют 300 млн.

В Юрьев-Польском районе на базе АО «Шихобалово» состоялось заседание Совета по аграрной политике при губернаторе Владимирской области. На совещании обсуждались вопросы господдержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.Жара полностью погубила посадки на 20 тысяч га, что составляет 20% от всех яровых культур. В шести районах был Общие потери урожая компаний превысили миллиард рублей.«Для приобретения кормов, удобрений, ГСМ и семян для подготовки к следующей посевной будет выделено 300 млн рублей», - объявил Владимир Сипягин во время заседания.Напомним, что в ходе визита в район глава региона оценил реализацию