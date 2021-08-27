27.08.2021

2021-08-27 12:05:04

Во Владимирской области решается, кто будет ремонтировать обрушившиеся стены древних муромских монастырей

В Муроме обрушилась стена у Свято-Благовещенского мужского монастыря постройки XVI века. Это одна из главных достопримечательностей города. Почему постройка оказалась в таком состоянии и кто будет её реставрировать? Подробности в нашем сюжете.



Стены Благовещенского монастыря в Муроме больше не кажутся неприступными. От одной из них осталась только груда кирпичей и незапланированный проход на территорию монастыря. Основан он был еще Иваном Грозным 5 веков назад, но стены моложе - XIX века. Почему кладка не устояла, пока непонятно.



Священник Артемий (Чернов), руководитель епархиального отдела Муромской Епархии по взаимодействию церкви с обществом и СМИ:



- Мы предполагаем одну из наиболее вероятных причин, то есть прохождение работ в близости стен монастыря, работу спецтехники, соответственно, следующее за этим движения грунта.



Весной у монастырской стены образовался большой провал, потом велись работы по ремонту коллектора, на глубине около 5 метров, это могло повлиять на движение грунта - такую версию обвала больше всего поддерживают пользователи соцсетей. Но работники водоканала уверяют: стена уже была сильно наклонена, а подмыло ее по другой причине.



Дмитрий Капустин, главный инженер МУП "Водоканал" о. Муром:



- На неустойчивость этой стены повлияло весеннее время и наличие утечки. Утечка происходила в подвале их здания бытового.



Стены рушатся в этом месте не впервые, меньше полугода назад такая же ситуация возникла в Троицком женском монастыре, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Обители находятся на расстоянии в несколько метров. Ремонт обоих монастырей затрудняет их статус - памятников культуры федерального значения. Эти груды кирпичей в центре туристического Мурома, похоже, тоже станут памятником. Сколько они пролежат - неизвестно.



Туристы:



- Я не первый раз сюда уже приезжаю, и они довольно давно уже лежат.



- Это некрасиво, чисто эстетически даже некрасиво.



- Это нужно все убирать.



Главный вопрос в этой истории не "кто виноват", а кто будет ремонтировать? По закону, это должен делать либо собственник - это Госимущество, либо пользователь - Муромская епархия. На восстановление Троицкого монастыря губернатор выделил более миллиона двухсот тысяч рублей, работы там могут начаться уже через несколько месяцев. Со стеной Благовещеского монастыря сложнее, имущество не в пользовании епархии, документы оформляются уже несколько лет. А пока стены рушатся все быстрее, грунт проваливается чаще. Необходимо комплексное исследование грунта.



Михаил Иванов, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия во Владимирской области:



- Конечно, здесь большей частью причины кроются в том, что такие работы очень давно не проводились. И к этим вопросам все подходили с точки зрения отсутствия финансирования.



Сейчас вся надежда на федеральные средства.



Екатерина Таманова, корреспондент:



- У Свято-Троицкого женского монастыря наклонилась еще одна стена - северная. Здесь поставили вот такие железные опоры, но насколько их хватит, сказать никто не может. А тем временем "маяки" на стенах показывают уже первые трещины.







Екатерина Таманова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”.