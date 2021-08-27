На два человека больше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 48 506. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 29

На два человека больше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 48 506. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 29 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 32. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 285 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 11