В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины предположительно из газового баллончика неустановленное вещество...

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины предположительно из газового баллончика неустановленное вещество.Указанный гражданин был задержан и для разбирательства доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый, мужчина 1981 г.р. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве