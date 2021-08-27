Ленинский районный суд города Владимира приговорил бывшую замгубернатора к 8,5 годам колонии. Вдобавок к тюремному сроку, она заплатит крупный штраф.
По версии следствия, чиновница ..
Ленинский районный суд города Владимира приговорил бывшую замгубернатора к 8,5 годам колонии. Вдобавок к тюремному сроку, она заплатит крупный штраф.
По версии следствия, чиновница помогала подрядчикам побеждать в аукционах на ремонт помещений, а также поставку оборудования и мебели. Фигурируемая в 49 томах дела сумма откатов составляет не менее 3 млн рублей. Подробности дела вскрылись во время процесса.
В 2014 году власти решили отремонтировать в Белом доме зал заседаний. Подряд на 77 млн рублей достался компаниям из Кемерово: ТСК Активстройинвест» и ООО «Мартель»/ Напомним, что сама экс-заместительница Светланы Орловой родом с Кузбасса. Стоимость работы оказалась завышена на 7 млн.
Интересно, что директора стройфирм признали свою вину, а Елена Мазанько отказалась от выдвинутых в её адрес обвинений. В результате суд отправил её в колонию. Сумма штрафа составила 8 млн рублей. Её подельники, давшие взятку, получили по 7,5 лет и штрафы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Добавим, что экс-губернатор Владимирской области единоросска Светлана Орлова
до последнего защищала свою коллегу. Её не сняли с должности даже после возбуждения уголовного дела. Елена Мазанько лишилась поста лишь после выборов 2018 года, когда главой региона стал Владимир Сипягин.