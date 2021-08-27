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<a href="https://33live.ru/novosti/27-08-2021-za-vzyatki-elenu-mazanko-prigovorili-k-85-godam-kolonii-i-krupnomu-shtrafu.html" target="_blank">За взятки Елену Мазанько приговорили к 8,5 годам колонии и крупному штрафу</a> - Ленинский районный суд города Владимира приговорил бывшую замгубернатора к 8,5 годам колонии. Вдобавок к тюремному сроку, она заплатит крупный штраф. По версии следствия, чиновница ..