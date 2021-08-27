Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках программы Право на власть телеканала 1+1.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках программы "Право на власть" телеканала "1+1".
Во вторник, 24 августа, на Украине отметили День Независимости. В этот день в центре Киева состоялся грандиозный парад. Также было разыграно театрализованное действие. Сценки символизировали историю страны со времен Киевской Руси до конфликта в Донбассе.
Во время представления Владимир Зеленский не смог сдержать эмоции. Президент Украины заплакал. Телевизионная камера запечатлела момент, как глава государства, находившийся на сцене, вытирал рукой слезы.
В эфире программы "Право на власть" Зеленский объяснил свои слезы человеческой сущностью. Мол, все склонны проявлять эмоции.
"Все плакали, все живые люди", – сказал президент Украины.
В беседе с физиономист Светлана Филатова отметила, что слезы Зеленского на параде были искренними. Однако эксперт не исключила, что в какой-то момент украинский лидер усилил свои эмоции, поскольку он раньше был актером.
Напомним, ранее бывший глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Георгий Крючков
, что по сути у Украины нет никакой независимости, и за 30 лет существования люди просто обнищали. А парад, по его мнению, не нужен никому, кроме руководства страны.