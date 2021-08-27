Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках программы Право на власть телеканала 1+1.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках программы "Право на власть" телеканала "1+1".Во вторник, 24 августа, на Украине отметили День Независимости. В этот день в центре Киева состоялся грандиозный парад. Также было разыграно театрализованное действие. Сценки символизировали историю страны со времен Киевской Руси до конфликта в Донбассе.Во время представления Владимир Зеленский не смог сдержать эмоции. Президент Украины заплакал. Телевизионная камера запечатлела момент, как глава государства, находившийся на сцене, вытирал рукой слезы.В эфире программы "Право на власть" Зеленский объяснил свои слезы человеческой сущностью. Мол, все склонны проявлять эмоции."Все плакали, все живые люди", – сказал президент Украины.В беседе с физиономист Светлана Филатова отметила, что слезы Зеленского на параде были искренними. Однако эксперт не исключила, что в какой-то момент украинский лидер усилил свои эмоции, поскольку он раньше был актером.Напомним, ранее бывший глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Георгий Крючков, что по сути у Украины нет никакой независимости, и за 30 лет существования люди просто обнищали. А парад, по его мнению, не нужен никому, кроме руководства страны.