Российский политик, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил уравнять мужчин и женщин в правах на финансовую помощь от государства. Также он выступил ..

Российский политик, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил уравнять мужчин и женщин в правах на финансовую помощь от государства. Также он выступил с идеей учредить в стране День отца.Жириновский напомнил, что в настоящее время в России мужчин меньше, чем женщин, поэтому для улучшения демографии необходимо заботиться о них соответствующе. В частности, политик считает необходимым сделать материнский капитал семейным, поскольку в стране немало отцов-одиночек, которые не получают господдержки, сообщает "".