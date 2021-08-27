Сотрудники полиции напоминают водителям: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но других участников дорожного движения.
Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Петушинского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В декабре прошлого года на пересечении нескольких улиц г. Покров водитель автомобиля «ВАЗ-11193» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС ГИБДД заподозрили, что водитель автомобиля «ВАЗ-11193» нетрезв. Предположения подтвердило проведенное освидетельствование. В соответствии с показанием прибора концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,186 мг/л.
При проверке инспекторы установили, что водитель не имеет права управления транспортом и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
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За текущею неделю сотрудниками полиции выявлено более 25 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказа от прохождения медицинского освидетельствования.
В 2021 году в регионе возбуждено более 300 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.
Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения.
Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.