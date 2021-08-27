Сотрудники полиции напоминают водителям: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но других участников дорожного движения.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Петушинского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).В декабре прошлого года на пересечении нескольких улиц г. Покров водитель автомобиля «ВАЗ-11193» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС ГИБДД заподозрили, что водитель автомобиля «ВАЗ-11193» нетрезв. Предположения подтвердило проведенное освидетельствование. В соответствии с показанием прибора концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,186 мг/л.При проверке инспекторы установили, что водитель не имеет права управления транспортом и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.***За текущею неделю сотрудниками полиции выявлено более 25 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказа от прохождения медицинского освидетельствования.В 2021 году в регионе возбуждено более 300 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.