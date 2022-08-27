В субботу, 27 июня, в столице 33-го региона продолжаются праздничные мероприятия.

Городу Владимир исполнилось 1032 года. В субботу, 27 июня, в столице 33-го региона продолжаются праздничные мероприятия. Так, информация о праздничной программе опубликована на сайте органов местного самоуправления.С утра в Центре культуры и искусства прошел прием официальных делегаций городов-партнеров из РФ и стран зарубежья. В 12:00 на Соборной площади прошло официальное открытие праздника.Для гостей торжества полностью перекрыто движение автотранспорта через центр до 23:00. Ознакомиться с полной программой Дня города можно на .