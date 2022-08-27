27 августа 2022 года проходит церковный день памяти пророка Михея и народный праздник Михей...

27 августа 2022 года проходит церковный день памяти пророка Михея и народный праздник Михей Тиховей.Православная церковь чтит память «малого» библейского пророка Михея, который жил в VIII веке до н.э. Является автором Книги пророка Михея.Тиховеем данный праздник назвали по причине, что в этот день по ветру судили о скорой осени. Если ветер тихий, то и следующие три месяца будут тёплыми, а вот если подул сильный ветер, то осенний период окажется ненастным.В старину в этот день особым почтением пользовались каменщики. Каменных дел мастеров поздравляли, устраивали в честь них праздник, также обсуждали работу по строительным работам, нанимали работников. Святому Михею молятся те, у кого ещё нет своего собственного дома.- Хороший день для покупок и шопинга, особенно для приобретения новой одежды. Считается, что обновки, приобретённые в этот день, окажутся удачными и прослужат долго.- Подходящий день для сватовства, признания в чувствах, предложения руки и сердца. По приметам и поверьям, в этом случае пара или семья будет крепкой.27 августа 2022 года: чего нельзя делать- Нельзя ругаться, спорить, повышать голос на старших, особенно людей преклонного возраста, дедушек и бабушек. Это грозит большими проблемами с окружающими людьми.- Не рекомендуется шуметь, кричать, громко разговаривать, петь песни. Тот, кто ведёт себя тихо, запустит в жизнь благополучие.- Сегодня проходит последний день Успенского поста. В последний раз нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко. Уже завтра все запреты на такие виды продуктов полностью снимаются.- Свободным и незамужним девушкам и женщинам не полагается ходить в старой, грязной, мятой одежде — долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.Народные приметы на 27 августа 2022 года· Тихий ветер или его отсутствие — осень будет мягкой, тёплой и сухой.· Сильный ветер — осень окажется ненастной.· Первые птицы полетели на юг — мороз ударит в середине октября.· Перелётные птицы ещё не улетают — зима будет поздняя.· Утренний туман сегодня поднимается столбами — перед дождём.· Листья у тополя стали влажными — к осадкам.· В одной стороне у звёзд лучи кажутся длиннее — с той стороны будет дуть ветер.· Красная заря — по приметам к сильному ветру.· Северный ветер — к урожаю ржи.Фото: www.pxfuel.com/ru/