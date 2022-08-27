27 августа 2022 года проходит церковный день памяти пророка Михея и народный праздник Михей...
27 августа 2022 года проходит церковный день памяти пророка Михея и народный праздник Михей Тиховей.
Православная церковь чтит память «малого» библейского пророка Михея, который жил в VIII веке до н.э. Является автором Книги пророка Михея.
Тиховеем данный праздник назвали по причине, что в этот день по ветру судили о скорой осени. Если ветер тихий, то и следующие три месяца будут тёплыми, а вот если подул сильный ветер, то осенний период окажется ненастным.
В старину в этот день особым почтением пользовались каменщики. Каменных дел мастеров поздравляли, устраивали в честь них праздник, также обсуждали работу по строительным работам, нанимали работников. Святому Михею молятся те, у кого ещё нет своего собственного дома.
- Хороший день для покупок и шопинга, особенно для приобретения новой одежды. Считается, что обновки, приобретённые в этот день, окажутся удачными и прослужат долго.
- Подходящий день для сватовства, признания в чувствах, предложения руки и сердца. По приметам и поверьям, в этом случае пара или семья будет крепкой.
27 августа 2022 года: чего нельзя делать
- Нельзя ругаться, спорить, повышать голос на старших, особенно людей преклонного возраста, дедушек и бабушек. Это грозит большими проблемами с окружающими людьми.
- Не рекомендуется шуметь, кричать, громко разговаривать, петь песни. Тот, кто ведёт себя тихо, запустит в жизнь благополучие.
- Сегодня проходит последний день Успенского поста. В последний раз нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко. Уже завтра все запреты на такие виды продуктов полностью снимаются.
- Свободным и незамужним девушкам и женщинам не полагается ходить в старой, грязной, мятой одежде — долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.
Народные приметы на 27 августа 2022 года
· Тихий ветер или его отсутствие — осень будет мягкой, тёплой и сухой.
· Сильный ветер — осень окажется ненастной.
· Первые птицы полетели на юг — мороз ударит в середине октября.
· Перелётные птицы ещё не улетают — зима будет поздняя.
· Утренний туман сегодня поднимается столбами — перед дождём.
· Листья у тополя стали влажными — к осадкам.
· В одной стороне у звёзд лучи кажутся длиннее — с той стороны будет дуть ветер.
· Красная заря — по приметам к сильному ветру.
· Северный ветер — к урожаю ржи.
Фото: www.pxfuel.com/ru/