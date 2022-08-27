В этот день православные чтят память пророка Михея.
В этот день православные чтят память пророка Михея.
ИСТОРИЯ
Михей был пророком и жил в Иудее в восьмом веке. Именно он предсказал, что греховные правители навлекут на царство беды, из-за которых оно в итоге будет разрушено. Всю жизнь Михей посвятил развитию своего дара и даже написал книгу пророчеств. Кстати, ему также принадлежит предсказание о том, что вскоре на Землю явится сын Бога. Стоит отметить, что иудейский царь невзлюбил пророка из-за того, что тот обличал греховные поступки власти. Однако, боясь наказания, не трогал Михея.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В этот день запрещено употреблять спиртное, поскольку праздник выпадает на Успенский пост. Также 27 августа нельзя лениться и бездельничать, считается, что иначе можно растерять удачу. Кроме того, в день Михея-Тиховея нельзя печь и готовить что-либо из теста. Народ испокон веков верил, что это может навлечь горе и недуги. Еще 27 августа нельзя делиться мечтами и планами, так как разговоры могут услышать злые силы и навлечь беду.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Народ верил, что Михей-Тиховей является покровителем домашнего очага, именно поэтому на Руси этот день проводили в компании домочадцев. Считалось, что это помогает укрепить семейные связи. Также традиционно люди молились Михею с просьбой о помощи в получении нового жилища. Существуют также приметы, связанные с природой:
Если на улице ветрено, значит в начале осени будет холодно.
Если журавли улетают на юг, значит зима начнется рано.
Если началась гроза, значит осенью будут лить проливные дожди.