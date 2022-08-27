В 04-20 27 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 04-20 27 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 31.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв.м. Сгорела внутренняя отделка подвала. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/